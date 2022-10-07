Макгрегор заявил, что Украина приблизится к концу своей истории с началом зимы

Может создаваться впечатление, что украинская армия побеждает в ходе конфликта с Россией. Однако Киев потерял контроль над ключевой территорией. Сейчас власти Незалежной в полном отчаянии. Об этом заявил экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Регулярного состава ВСУ, который существовал семь месяцев назад, больше нет, отметил он. Поэтому сейчас на стороне Украины воюют люди, которых принудили это делать под дулом пистолета, указал Макгрегор.

Большую часть октября российская армия будет заниматься размещением дополнительных сил, хотя не исключено, что в конце месяца ВС РФ начнут мощное наступление, размышляет Макгрегор.

"С наступлением холодов Украина приблизится к концу своей истории. Русские фактически позволили украинцам выйти вперёд и забрать своих мёртвых и раненых. Конечно, никто на Запада не сообщит об этом, но это произошло. Я был откровенно шокирован. Это никакой то грандиозный марш Украины к победе, совсем наоборот. Вопрос в том, как долго Зеленский сможет это переживать? Я не знаю", — заявил полковник на YouTube-канале Judging Freedom.