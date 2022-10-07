Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев обстреливал Запорожскую атомную электростанцию, чтобы сделать её грязной ядерной бомбой.
По её словам, Украины пыталась
"… сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу".
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.