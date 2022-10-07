Захарова: Киев пытался сделать Запорожскую АЭС грязной ядерной бомбой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев обстреливал Запорожскую атомную электростанцию, чтобы сделать её грязной ядерной бомбой.

По её словам, Украины пыталась

"… сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу".