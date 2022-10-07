Шольц выступил нанесения "превентивного ядерного удара" по России

Правительство Германии сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против использования ядерного оружия.

Так Берлин прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести "превентивный ядерный удар" по России, чтобы опередить Кремль.