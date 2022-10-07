Правительство Германии сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против использования ядерного оружия.
Так Берлин прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести "превентивный ядерный удар" по России, чтобы опередить Кремль.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.