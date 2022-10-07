Сатановский заявил, что Запад не видит красных линий России, потому что их нет

Политический эксперт Евгений Сатановский заявил, что Россия только говорит о красных линиях, но ничего не делает для того, чтобы наказать Запад за их нарушения. После диверсии в отношении "Северных потоков" должен был последовать мгновенный ответ со стороны Москвы, считает он.

Политолог подчеркнул, что красные линии необходимо демонстрировать, чтобы они "пролегали в мозгах" руководства НАТО и США.

"Их нет! Поэтому они себя с нами так ведут. Они ведут переговоры, только чтобы заморочить нам голову, чёрт возьми! И им удается заморочить нам голову. Они давно ничего не боятся", — эмоционально заметил Сатановский с программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".