Владимир Сальдо: Киев заставляет сотрудничать экс-чиновников Херсона

На бывших чиновников в Херсоне киевскими властями оказывается давление с целью заставить сотрудничать с ВСУ. Взамен им угрожают и обещают сохранить жизнь. Об этом рассказал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Представитель администрации назвал действия украинской стороны по отношению к жителям освобождённых территорий полномасштабной "информационной войной".

"Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что (из Киева — Прим. ред.) звонят бывшим госслужащим (на освобождённых территориях — Прим. ред.) и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками", — сказал Сальдо в эфире Первого канала.

5 октября по указу российского президента Владимира Путина Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР стали субъектами РФ.