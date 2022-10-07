На бывших чиновников в Херсоне киевскими властями оказывается давление с целью заставить сотрудничать с ВСУ. Взамен им угрожают и обещают сохранить жизнь. Об этом рассказал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Представитель администрации назвал действия украинской стороны по отношению к жителям освобождённых территорий полномасштабной "информационной войной".
"Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что (из Киева — Прим. ред.) звонят бывшим госслужащим (на освобождённых территориях — Прим. ред.) и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками", — сказал Сальдо в эфире Первого канала.
5 октября по указу российского президента Владимира Путина Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР стали субъектами РФ.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.