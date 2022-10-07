Лауреатами Нобелевской премии мира стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод".
В 2021 году нобелевский комитет присудил премию мира российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.
* Признана иностранным агентом в России.
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