Организации-иноагенту "Мемориал"* присуждена Нобелевская премия мира

Лауреатами Нобелевской премии мира стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод".

В 2021 году нобелевский комитет присудил премию мира российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.

* Признана иностранным агентом в России.