Лидер Литвы Науседа призвал Европу создать "систему устрашения" России

Руководитель Литвы Гитанас Науседа сказал, что Западу необходимо изменить подход в отношениях с Россией.

Во время саммита Европейского союза в Праге лидер республики предложил сформировать "систему устрашения" Москвы. Власти РФ должны понимать, что Европа готова жёстко отвечать при угрозах и не позволять собой манипулировать, подчеркнул президент. Вместе с этим он призвал коллег быть сильными.

Ранее специалисты Варшавского института предупредили, что на жителей Польши распространяется пропаганда лидера РФ Владимира Путина.