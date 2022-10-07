Руководитель Литвы Гитанас Науседа сказал, что Западу необходимо изменить подход в отношениях с Россией.
Во время саммита Европейского союза в Праге лидер республики предложил сформировать "систему устрашения" Москвы. Власти РФ должны понимать, что Европа готова жёстко отвечать при угрозах и не позволять собой манипулировать, подчеркнул президент. Вместе с этим он призвал коллег быть сильными.
Ранее специалисты Варшавского института предупредили, что на жителей Польши распространяется пропаганда лидера РФ Владимира Путина.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.