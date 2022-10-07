Варшавский институт: жители Польши находятся во власти пропаганды Путина

Жителей Польши всё сильнее раздражают толпы украинских беженцев и растущая инфляция, но власти в Варшаве винят в этом "путинскую пропаганду", сообщает издание EADaily.

Накануне Варшавский институт предпринимательства провёл среди поляков опрос и предложил им согласиться или опровергнуть тезисы, которые распространяет "российская пропагандистская машина". Оказалось, из восьми предложенных постулатов большинство жителей Польши поддержало три, а 34% опрошенных согласились с четырьмя тезисами.

Поляки уверены, что страна не может позволить себе содержать украинцев, тем более их считают экономическими иммигрантами, а не беженцами. Что касается причин спецоперации, опрошенные согласились: вина лежит на либеральных элитах Запада, которые настаивали на расширении НАТО на восток.

Также многие в Польше считают, что Варшава не должна поставлять оружие Киеву, так как "это разжигает конфликт, который не имеет к нам никакого отношения".