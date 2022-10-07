Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров снова выступил с предостережением в адрес США от безоглядной поддержки Киева.

"Мы вновь предостерегаем США и других спонсоров киевского режима от всё более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта", — заявил министр в ходе видеообращения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к Западу нанести превентивный ядерный удар по России.

Лидер США Джо Байден заявил, что мир никогда не был так близок к ядерной войне со времён Карибского кризиса.