Глава МИД РФ Сергей Лавров снова выступил с предостережением в адрес США от безоглядной поддержки Киева.
"Мы вновь предостерегаем США и других спонсоров киевского режима от всё более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта", — заявил министр в ходе видеообращения.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к Западу нанести превентивный ядерный удар по России.
Лидер США Джо Байден заявил, что мир никогда не был так близок к ядерной войне со времён Карибского кризиса.
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