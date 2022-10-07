Польский блогер в шутку предложил присоединить Калининград к Чехии и в интернете разверзшийся ад обсуждений быстро расползся из блогов в официальные медиа.
Как пишет iDNES, мимо такой прекрасной идеи политики пройти просто не смогли. Идея "отобрать" российскую территорию прекрасно легла на действия высокопоставленных политиков и посольств.
В итоге:
Поляки не остались в стороне и предложили назначить командующим чешского авианосца в Калининграде певицу Гелену Вондрачкову. Пародийная страница Embassy of Russia in Královec предупредила, что в регионе будут отключены все российские мобильные сети, мол, их заменят сетью Vodafone.
В России "прикол" не оценили и написали в ответ, что такими вещами как "поделить Калининградскую область между Польшей и Чешской Республикой" не шутят.
Шутка это или вброс — совершенно неважно, тема-то знаковая. "Ждём подобное заявление ещё от Литвы. Или Литва — это другое? Варшава, может, жаждет пересмотра границ Второй мировой — поделиться территориями? И что насчёт белорусского Вильно, ставшего литовским? Тоже "оккупирован"?” — задаются вопросом в российской блогосфере.
Ответы, правда, европейцам не понравились. Потому, что "пока собака лает" — в соответствии с русской пословицей — "караван идёт".
Как и насыщение Калининграда системами ПВО, тактическими ракетными комплексами с возможностями ядерного удара и усиления Балтийского флота и подразделений ВКС.
"С русскими лучше так не шутить. Они угрюмые, могут не понять, а чтобы скрыть на километр всю Польшу, Чехию и все страны Прибалтики, хватит три их "Сармата", — уже заметили европейские блогеры.
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