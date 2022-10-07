iDNES об идее отобрать у РФ Калининград: "С русскими лучше так не шутить"

Польский блогер в шутку предложил присоединить Калининград к Чехии и в интернете разверзшийся ад обсуждений быстро расползся из блогов в официальные медиа.

Как пишет iDNES, мимо такой прекрасной идеи политики пройти просто не смогли. Идея "отобрать" российскую территорию прекрасно легла на действия высокопоставленных политиков и посольств.

В итоге:

Посольство США в Праге предложило Чешской Республике авианосец.

Заместитель министра финансов Йиржи Валента "пошутил", что после присоединения Краловца придётся повышать ВВП "аннексированного у России региона".

"пошутил", что после присоединения Краловца придётся повышать ВВП "аннексированного у России региона". Сенатор Чехии Мирослава Немцова предложила написать письмо, в котором русских бы поставили в известность о присоединении Калининграда к республике.

предложила написать письмо, в котором русских бы поставили в известность о присоединении Калининграда к республике. Глава МИД Чехии тут же написал "шутейку", дескать, "партнёрство с нашими прибалтийскими соседями ещё никогда не было столь крепким".

Управление статистики Чехии объявило, что планирует дополнительную "перепись населения, домов, квартир и портов в Краповце".

Поляки не остались в стороне и предложили назначить командующим чешского авианосца в Калининграде певицу Гелену Вондрачкову. Пародийная страница Embassy of Russia in Královec предупредила, что в регионе будут отключены все российские мобильные сети, мол, их заменят сетью Vodafone.

В России "прикол" не оценили и написали в ответ, что такими вещами как "поделить Калининградскую область между Польшей и Чешской Республикой" не шутят.

Шутка это или вброс — совершенно неважно, тема-то знаковая. "Ждём подобное заявление ещё от Литвы. Или Литва — это другое? Варшава, может, жаждет пересмотра границ Второй мировой — поделиться территориями? И что насчёт белорусского Вильно, ставшего литовским? Тоже "оккупирован"?” — задаются вопросом в российской блогосфере.

Ответы, правда, европейцам не понравились. Потому, что "пока собака лает" — в соответствии с русской пословицей — "караван идёт".

Как и насыщение Калининграда системами ПВО, тактическими ракетными комплексами с возможностями ядерного удара и усиления Балтийского флота и подразделений ВКС.

"С русскими лучше так не шутить. Они угрюмые, могут не понять, а чтобы скрыть на километр всю Польшу, Чехию и все страны Прибалтики, хватит три их "Сармата", — уже заметили европейские блогеры.