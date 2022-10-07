Экс-глава Польши Коморовский призвал Киев начать переговоры с Москвой

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил о необходимости примирения Варшавы, Киева и Москвы. Он подчеркнул, что лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому не стоит "играть мускулами" перед Россией и отказываться от переговоров.

Также экс-президент призвал серьёзно отнестись к угрозе ядерного удара, поскольку Москва уже давно проверяет на прочность систему обороны соседних государств. Коморовский убеждён, что дипломатический выход из украинского конфликта станет лучшим вариантом не только для самого Киева, но и для всего мира.

"Не стоит делить шкуру медведя, который жив и резвится в лесу", — заявил он в эфире RMF FM.