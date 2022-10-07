Клупов заявил, что Россия способна уничтожить спутниковую группировку НАТО

Прибытие резервистов на фронт было бы разумно поделить на несколько этапов. Например, 50 тысяч самых подготовленных военнослужащих можно было немного раньше отправить на передовую. Об этом заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

По его мнению, следует наносить удары там, где украинская армия не ожидает. Также необходимо перекрыть все стратегические пути, чтобы Запад не смог поставлять на Украину оружие, ликвидировать систему управления и уничтожить спутниковую группировку НАТО, которая находится над российской территорией.

"Мягкой силой можем вывести из строя всю американскую группировку, можем посбивать или, вообще, создать коллапс в космосе: снести все группировки — нашу, американскую, китайскую, европейскую. Да, нарушится связь, значит, перейдём на сигналы флажками и радиостанции УКВ и КВ диапазона. Но, думаю, до этого дело не дойдёт", — заявил Клупов в беседе с "МК".