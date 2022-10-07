Украинский президент Владимир Зеленский должен быть срочно изолирован от общества. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Комментируя заявление главы Украины о нанесении превентивного удара по российской территории, парламентарий подчеркнул: Зеленский может спровоцировать ядерный конфликт, чтобы удовлетворить собственные амбиции. Он назвал поведение официального Киева безумным.
В беседе с РИА Новости Шеремет пояснил, что Зеленский представляет опасность для своей страны и всего мирового сообщества.
"Его надо срочно изолировать от общества", — считает депутат.
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