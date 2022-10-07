Шеремет: Зеленский опасен для Украины, его нужно срочно изолировать от общества

Украинский президент Владимир Зеленский должен быть срочно изолирован от общества. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Комментируя заявление главы Украины о нанесении превентивного удара по российской территории, парламентарий подчеркнул: Зеленский может спровоцировать ядерный конфликт, чтобы удовлетворить собственные амбиции. Он назвал поведение официального Киева безумным.

В беседе с РИА Новости Шеремет пояснил, что Зеленский представляет опасность для своей страны и всего мирового сообщества.

"Его надо срочно изолировать от общества", — считает депутат.