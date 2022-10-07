Глава комитета бундестага: Берлин должен передать Киеву танки, БМП и боеприпасы

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине танки, боевые машины пехоты (БМП), а также боеприпасы.

В интервью DPA она отметила, что Берлин не должен останавливать поддержку. По её словам, в холодный сезон Украина будет нуждаться в ещё большей помощи со стороны Германии.

"Украинской армии требуются БМП, танки и снаряды", — подчеркнула политик.

Она также добавила, что Киев активно использует военное оборудование, которое Берлин поставляет Украине.