Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине танки, боевые машины пехоты (БМП), а также боеприпасы.
В интервью DPA она отметила, что Берлин не должен останавливать поддержку. По её словам, в холодный сезон Украина будет нуждаться в ещё большей помощи со стороны Германии.
"Украинской армии требуются БМП, танки и снаряды", — подчеркнула политик.
Она также добавила, что Киев активно использует военное оборудование, которое Берлин поставляет Украине.
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