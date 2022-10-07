Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 70-летием.
Он отметил, что Москва и Минск продолжат борьбу со всему глобальными вызовами. Как сообщает пресс-служба руководителя Белоруссии, Лукашенко и Путин выстроили доверительные и открытые отношения, благодаря которым регулярно происходит укрепление связей между государствами.
Кроме того, белорусский президент пожелал главе РФ долгих лет жизни и здоровья. Он также поблагодарил Путина за защиту традиционных ценностей и решительные действия, направленные на обеспечение безопасности России.
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