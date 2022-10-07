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ABC: решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу приведёт к росту цен на топливо в США

Мир

Решение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи приведёт к увеличению стоимости бензина на территории Соединённых Штатов Америки, сообщает ABC.

По информации телеканала, топливный кризис ожидается в южных и северо-восточных регионах государства. В материале сказано, что АЗС могут повысить цены примерно на 10-30 центов за галлон бензина.

Представители энергетической компании GasBuddy призвали американцев подготовиться к такой ситуации.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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