Решение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи приведёт к увеличению стоимости бензина на территории Соединённых Штатов Америки, сообщает ABC.
По информации телеканала, топливный кризис ожидается в южных и северо-восточных регионах государства. В материале сказано, что АЗС могут повысить цены примерно на 10-30 центов за галлон бензина.
Представители энергетической компании GasBuddy призвали американцев подготовиться к такой ситуации.
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