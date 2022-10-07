Японские военнослужащие решили не уничтожать ракету Северной Кореи, ведь она не могла упасть на территорию государства. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Выступая на слушаниях в верхней палате парламента, он отметил, что ракета не угрожала жителям страны.
"Эксперты сделали заключение об отсутствии опасности для Японии", — подчеркнул Кисида.
Ранее стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над префектурой Аомори и упала в Тихом океане за пределами японской экономической зоны.
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