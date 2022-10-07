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Кисида: Япония не сбила ракету КНДР, так как она не угрожала жителям страны

Мир

Японские военнослужащие решили не уничтожать ракету Северной Кореи, ведь она не могла упасть на территорию государства. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Выступая на слушаниях в верхней палате парламента, он отметил, что ракета не угрожала жителям страны.

"Эксперты сделали заключение об отсутствии опасности для Японии", — подчеркнул Кисида.

Ранее стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над префектурой Аомори и упала в Тихом океане за пределами японской экономической зоны.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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