Экс-глава ЦРУ Петреус: НАТО вступит в войну, если Россия применит ядерное оружие

Если Россия применит ядерное оружие на Украине, НАТО вступит в войну, однако будет воевать только на территории Донбасса и Крыма. Такое заявление сделал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Le Figaro.

"Мы ответим общим усилием стран НАТО, которое уничтожит все неядерные силы России, которые мы сумеем разглядеть на украинском поле боя и в Крыму", — сказал он, уточнив, что это его личное мнение, а не официальная позиция стран НАТО и США.

Ранее американский президент Джо Байден, выступая на мероприятии в Нью-Йорке, заявил, что миру впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война.