Если Россия применит ядерное оружие на Украине, НАТО вступит в войну, однако будет воевать только на территории Донбасса и Крыма. Такое заявление сделал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Le Figaro.
"Мы ответим общим усилием стран НАТО, которое уничтожит все неядерные силы России, которые мы сумеем разглядеть на украинском поле боя и в Крыму", — сказал он, уточнив, что это его личное мнение, а не официальная позиция стран НАТО и США.
Ранее американский президент Джо Байден, выступая на мероприятии в Нью-Йорке, заявил, что миру впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.