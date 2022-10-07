Блинкен: США придумают ответ на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти

Американские политики и дипломаты обсуждают возможные варианты ответа на решение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи в ноябре 2022 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

На брифинге в Лиме он отметил, что меры будут приняты в том числе в отношении Саудовской Аравии, оказывающей поддержку России.

"Мы проводим консультации с Конгрессом по поводу дальнейших ответных действий", — подчеркнул Блинкен.

Кроме того, он добавил, что решение ОПЕК+ разочаровало руководство США. Как пояснил госсекретарь, в условиях мирового экономического кризиса не следует сокращать добычу нефти.