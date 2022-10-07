Американские политики и дипломаты обсуждают возможные варианты ответа на решение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи в ноябре 2022 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
На брифинге в Лиме он отметил, что меры будут приняты в том числе в отношении Саудовской Аравии, оказывающей поддержку России.
"Мы проводим консультации с Конгрессом по поводу дальнейших ответных действий", — подчеркнул Блинкен.
Кроме того, он добавил, что решение ОПЕК+ разочаровало руководство США. Как пояснил госсекретарь, в условиях мирового экономического кризиса не следует сокращать добычу нефти.
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