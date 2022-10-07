Руководители порядка трети стран, входящих в состав Организации американских государств (ОАГ), отказались от поддержки резолюции, которая осуждает российскую спецоперацию на Украине.
Совместное заявление ОАГ не подписали Аргентина, Бразилия, Боливия и Мексика. Представители Гондураса, Доминики, Сальвадора, Никарагуа, Сент-Винсента и Гренадин тоже выступили против резолюции.
Ранее сообщалось, что глава МИД Гватемалы Марио Букаро на заседании Генассамблеи ОАГ продемонстрировал документ с требованием к российскому правительству прекратить все бои на территории Украины и перейти к переговорному процессу.
Резолюцию поддержали политики из Канады, Колумбии, США, Чили и Перу.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.