Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию

Руководители порядка трети стран, входящих в состав Организации американских государств (ОАГ), отказались от поддержки резолюции, которая осуждает российскую спецоперацию на Украине.

Совместное заявление ОАГ не подписали Аргентина, Бразилия, Боливия и Мексика. Представители Гондураса, Доминики, Сальвадора, Никарагуа, Сент-Винсента и Гренадин тоже выступили против резолюции.

Ранее сообщалось, что глава МИД Гватемалы Марио Букаро на заседании Генассамблеи ОАГ продемонстрировал документ с требованием к российскому правительству прекратить все бои на территории Украины и перейти к переговорному процессу.

Резолюцию поддержали политики из Канады, Колумбии, США, Чили и Перу.