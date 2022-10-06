МИД РФ: киевский режим не представлял миллионы угнетаемых им украинцев

Киевский режим не является представителем миллионов граждан Украины, против которых он развернул боевые действия и которых он выгнал из страны. Такое мнение высказал в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, замглавы делегации РФ.

Представитель России подчеркнул, что киевский режим жесток и враждебен по отношению к украинцам, которые исторически являются частью русской цивилизации. Глава российской делегации напомнил, как лидер Украины Владимир Зеленский в прошлом году практически выгнал украинцев с их родины, потребовав "убираться в Россию".

"Предельно ясно, что этот режим не представлял миллионы граждан, против которых он развязал войну и которых собственноручно вытолкнул с Украины", — сказал Воронцов.

По словам представителя российской делегации, Россия не могла отказать в помощи жителям Донбасса, которые терпели издевательства киевского режима в течение долгих лет, равно как и не поддержать граждан Херсонщины и Запорожья, оказавшихся в схожей ситуации.