Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, предложившего нанести по России "превентивный" ядерный удар.
Медведев считает, что Зеленский очень опасен и для своей собственной страны, и для всего мира, и предложил изолировать его от общества и провести на нём необходимые психиатрические исследования.
По мнению Медведева, человек в здравом уме ни за что не станет предлагать что-то подобное.
"Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную
трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее Зеленский предложил Западу нанести превентивные удары по России. Президент Украины ещё раз напомнил, что не собирается вести переговоры с Москвой, а вместо этого предпочёл бы нанести ей военное поражение.
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