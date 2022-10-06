Медведев назвал идиотом Зеленского, предложившего ударить по РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, предложившего нанести по России "превентивный" ядерный удар.

Медведев считает, что Зеленский очень опасен и для своей собственной страны, и для всего мира, и предложил изолировать его от общества и провести на нём необходимые психиатрические исследования.

По мнению Медведева, человек в здравом уме ни за что не станет предлагать что-то подобное.

"Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную

трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский предложил Западу нанести превентивные удары по России. Президент Украины ещё раз напомнил, что не собирается вести переговоры с Москвой, а вместо этого предпочёл бы нанести ей военное поражение.