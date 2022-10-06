Песков призвал все страны обратить внимание на слова Зеленского об ударе по РФ

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении нанести превентивный удар по России требует самого пристального внимания всех стран.

Представитель Кремля подчеркнул в беседе с РИА Новости, что эти слова Зеленского являются ни чем иным, как призывом к началу мировой войны.

Песков призвал взять на заметку заявление украинского президента все страны, и в частности, Великобританию, США и государства ЕС. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Лондон и Вашингтон стоят за всеми поступками Киева, а значит, именно они должны отвечать за слова Зеленского.

"Именно эти страны (США и Великобритания - Прим. ред.) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского - Прим. ред.) и этого режима", - сказал Песков.