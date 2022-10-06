Бывший президент Польши Бронислав Коморовский навлёк на себя гнев поклонников Киева за совет начать мирные переговоры между Россией и Украиной.
Коморовский высказался о нежелании президента Украины договариваться с Владимиром Путиным.
Польский политик напомнил, что "ещё несколько месяцев назад о том же лидере Владимир Зеленский говорил, что готов с ним говорить".
Он считает, что дипломатический путь урегулирования конфликта лучше военного. По мнению экс-президента Польши, такое решение будет лучше для Украины, Европы и всего западного мира.
Данная позиция нашла сопротивление у тех, кто верит в военную победу Украины. Коморовского подвергли ожесточённой травле на Западе.
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