Экс-президента Польши подвергли травле за призыв к мирным переговорам с РФ

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский навлёк на себя гнев поклонников Киева за совет начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

Коморовский высказался о нежелании президента Украины договариваться с Владимиром Путиным.

Польский политик напомнил, что "ещё несколько месяцев назад о том же лидере Владимир Зеленский говорил, что готов с ним говорить".

Он считает, что дипломатический путь урегулирования конфликта лучше военного. По мнению экс-президента Польши, такое решение будет лучше для Украины, Европы и всего западного мира.

Данная позиция нашла сопротивление у тех, кто верит в военную победу Украины. Коморовского подвергли ожесточённой травле на Западе.