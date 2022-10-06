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Украинским авторам не дали Нобелевскую премию по литературе, вопреки прогнозам

Мир

Писатель Константин Ковалев-Случевский в беседе с Pravda.Ru высказался о присуждении Нобелевской премии по литературе-2022.

Украинским авторам не дали Нобелевскую премию по литературе, вопреки прогнозам

Писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии 2018 года Константин Петрович Ковалев-Случевский отметил, что в 2022 году Нобелевская премия по литературе никак не связана с политикой.

Обладательницей престижной награды стала французская писательница Анни Эрно.

"Мы имеем дело действительно с полноценным, настоящим, 100%-м писателем, то есть женщиной, которая отдала свою жизнь писательскому ремеслу, и с точки зрения французов она ещё прекрасный стилист," — отметил российский литератор.

Он подчеркнул, что романы Эрно всегда претендовали на хрестоматийность, что отражено в их названиях, типа "женщина", "событие", "страсть" и так далее.

"Там достаточно большое количество прекрасного жизненного опыта и философского погружения в этот опыт, умение оценивать и понимать прошлое, очень доступным и философским языком, в то же время стилистическим языком, языком настоящего стилиста передавать это читателю", — поделился своим мнением писатель.

Ковалев-Случевский обратил внимание на то, что украинские авторы остались без престижной награды, несмотря на многочисленные прогнозы о том, что данных авторов превознесут на награждении в Швеции.

"Они отказались от некоторых кандидатов в лауреаты Нобелевской премии в данном случае, которые, например, так или иначе, связаны с Украиной и так далее", — сказал писатель.

Ранее кандидат химических наук Евгений Муханов объяснил, чем значимо открытие, за которое Нобелевскую премию по химии за 2022 год присудили американским учёным и датчанину. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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