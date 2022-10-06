Киевский режим будет неприятно удивлён итогами официального голосования о принятии Украины в Североатлантический альянс, сообщает издание Sohu.
После того, как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России украинский президент Владимир Зеленский анонсировал вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Он заявил, что страна уже подала соответствующую заявку.
Авторы статьи сомневаются, что альянс примет Украину, поскольку одним из важных условий для вступления в НАТО является отсутствие военных действий на территории страны-кандидата. Но есть и другая проблема: Запад невыгодно, чтобы Украина вступала в военный блок.
"Для НАТО конфликт лучше всего ограничить территорией Украины, поставляя ей военную помощь, чтобы измотать Россию… Поэтому НАТО вряд ли примет Украину", — подчеркнули авторы материала.
По их словам, Киеву не стоит обольщаться поддержкой 11 стран, которые одобрили вступление Украины в НАТО, поскольку их лидеры знают, что в реальности альянс не будет брать на себя ответственность за государство, находящееся в глубоком кризисе и ведущее боевые действия на своей территории.
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