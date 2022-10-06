Экс-советник Белого дома Болтон: США нужна Россия, которая войдёт в НАТО

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы войти в Североатлантический альянс.

"Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза", — сообщил Болтон в статье для издания 19Fortyfive.

Ранее экс-советник Белого дома признался, что занимался организацией государственных переворотов за границей и призывал к смене власти в России. Болтон предлагал помогать "российским диссидентам", которые должны убедить граждан РФ сменить власть в стране.