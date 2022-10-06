Митрахович: в Германии деиндустриализация уже сейчас

В Германии деиндустриализация уже сейчас, вопрос в том, повлияет ли она на политический курс страны. Такое мнение высказал эксперт Станислав Митрахович.

Аналитик в беседе с RT прокомментировал заявление о том, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

По словам Митраховича, уже снизили выработку продукции ряд немецких компаний, а часть из них говорит о возможности отъезда в другие регионы, прежде всего в США. В перспективе будет отъезд в Китай и в Турцию, считает собеседник издания.

Он добавил, что, по итогам зимы, уровень кризиса может оказаться более масштабным, что создаст устойчивый социально-политический запрос на нормализацию отношений с Россией.