Эстонский премьер: остаётся всё меньше инструментов для введения санкций

Руководитель правительства Эстонии Кая Каллас в ходе пресс-конференции перед саммитом лидеров Европейского союза в Праге сообщила, что у стран объединения уменьшается число методов создания ограничительных мер против России.