Минобороны: ВКС России уничтожили 60 украинских военных в ДНР

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации ликвидировали в Донецкой Народной Республике около 60 украинских солдат и два танка.