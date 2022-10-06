Лукашенко заморозил цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 6 октября ввёл запрет на рост цен в стране.

Белорусский лидер подчеркнул, что категорически запрещает любое повышение цен, начиная с сегодняшнего дня.

"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство BELTA.

Президент объяснил, что заставило его принять такое категоричное решение. Он отметил, что в стране сейчас "запредельные цены, которые упёрлись в потолок". Он подчеркнул, что ещё больше цены повышать нельзя, потому что в этом нет никакой необходимости, и призвал министров и губернаторов лично рассматривать исключительные случаи, если таковые возникнут.

Лукашенко также пригрозил, чтобы никто не попытался уйти с рынка или закрыть предприятие в текущей ситуации.