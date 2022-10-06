Слова создателя Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова о том, что мессенджер WhatsApp представляют собой лёгкую мишень для хакеров, не что иное, как конкурентная борьба.
Подобное заявление главы компании-конкурента на мировом рынке стоит рассматривать с определенной долей скепсиса, уверен специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"Любые программы, которыми мы пользуемся, и для обычных пользователей, и корпоративные, они все так или иначе уязвимы", — отметил он в интервью Телеканалу "360".
Если на данный момент уязвимость не найдена, добавил специалист, это не значит, что её не существует.
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