Руководитель МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Европейский союз ввёл ограничительные меры не только против России, но и в отношении Сербии. Ей необходимы поставки нефти РФ через Хорватию, подчеркнул министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.