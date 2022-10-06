Министр Вулин: Сербия стала жертвой санкций Евросоюза против России

Руководитель МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Европейский союз ввёл ограничительные меры не только против России, но и в отношении Сербии. Ей необходимы поставки нефти РФ через Хорватию, подчеркнул министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.