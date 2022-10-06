В МИД Казахстана состоялся жёсткий разговор с российским послом

В министерстве иностранных дел Казахстана состоялся жёсткий разговор с российским послом по поводу высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском дипломате, сообщили РИА Новости в казахстанском МИД.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский заявляет, что киевский режим пытается убить как можно больше россиян. После этого казахстанский МИД вызвал украинского посла и выразил ему протест по поводу русофобского высказывания. СМИ сообщили, что Врублевский уехал из республики по требованию Астаны. Однако 4 октября МИД РФ вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева и предъявил ему претензии по поводу возвращения Врублевского в Астану. Захарова отметила, что Москва ждёт от Казахстана решения по окончательной высылке украинского посла.

По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, тональность заявления Захаровой противоречит "характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и РФ".