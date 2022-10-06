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Расмуссен призвал Германию и Францию отправлять на Украину больше вооружения

Мир

Германия и Франция "могли бы сделать больше" для Украины и увеличить количество поставок в качестве военной помощи ВСУ. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он признался, что находится в замешательстве из-за недостаточной поддержки со стороны Европы.

"Немцы могли бы сделать больше. Они должны поставить Украине танки Leopard, а Франция — больше самоходных гаубиц Caesar. Я надеюсь, что обе страны активизируют свои усилия", — заявил Расмуссен в интервью газете Politico.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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