Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о необходимости введения санкций в отношении корпорации "Росатом". Он призвал страны G7 принять меры и "остановить незаконную деятельность" компании.
"Мы обращаемся к нашим международным партнерам, в том числе ЕС и входящим в него государствам, включить представителей российской атомной промышленности в следующий пакет санкций", — говорится в обращении Галущенко на сайте минэнерго Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.