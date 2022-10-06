Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал G7 ввести санкции против "Росатома"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о необходимости введения санкций в отношении корпорации "Росатом". Он призвал страны G7 принять меры и "остановить незаконную деятельность" компании.

"Мы обращаемся к нашим международным партнерам, в том числе ЕС и входящим в него государствам, включить представителей российской атомной промышленности в следующий пакет санкций", — говорится в обращении Галущенко на сайте минэнерго Украины.