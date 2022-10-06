Сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович считает, что отказ от ядерного оружия не избавит от войн как явления, а приведёт к новым угрозам. Об этом эксперт сообщил в беседе с изданием "Лента.ру".
Он отметил, что неядерный мир также может быть опасным. Учёный привёл в пример разрушения в Сирии, Ливии и Ираке, где использовалось конвенциональное оружие.
"Сейчас ядерное оружие висит дамокловым мечом над любым потенциальным агрессором", — цитирует его слова "Лента.ру".
Эксперт считает, что при конфликте с ядерной державой пострадают все стороны-участники.
Ранее сообщалось о намерении Киева отказаться от безъядерного статуса.
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