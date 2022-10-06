Newsweek: ответом Запада должно стать уничтожение Путина и России

Публичные персоны Запада в открытую говорят о желании физически устранить российского президента, разгромить ВС РФ, а также лишить Россию ядерного оружия и "привести русских к нулю".

Так американцы реагируют на предупреждение российского лидера — слова, произнесённые Владимиром Путиным 21 сентября о том, что "для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф”.

Сразу после этого западные СМИ начали постоянно муссировать тему того, что Россия планирует ядерный удар по Украине. Как результат — в США развёрнута дискуссия, каков должен быть их ответ — ядерным или конвенциональным.

Самого факта такого удара может никогда и не случиться, но Вашингтон уже рассуждает о своём прямом участии в войне с Россией и даже о введении войск НАТО на территорию Незалежной для её "защиты".

"Решительный ответ” США, по мнению журналистов Newsweek, должен заключаться в физическом устранении лидера России — сообщает "Царьград". Не исключается и проведение специальных операций с целью убить Путина "в самом сердце Кремля".

При этом в интервью ABC экс-директор ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус прямо заявил, что США могут напрямую начать войну с Россией. То есть выглядеть это должно как коллективные усилия НАТО по уничтожению всех российских неядерных сил, а также всех российских кораблей в Чёрном море.

Впрочем, Pravda.Ru ранее цитировала слова экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора "Любой, кто попытается убрать Путина — совершит самоубийство. В России более 100 миллионов человек и официальные опросы показывают, что 85 процентов поддерживают его. И не найдёшь ни одного, кто не думал, что пришло время защищать Россию".

Кроме того, Pravda.Ru уже сообщала мнение экспертов — любая атака на автомобиль, самолёт и т. д. главы государства фактически приравнивается к атаке на страну и вызовет ядерный ответ, как и попытка "разоружить" Россию.