Экономист Рожанковский: решение ОПЕК+ сделает Россию богаче, а Запад беднее

Россия играет одну из первых скрипок на нефтяном рынке в мире, потому решение западных стран об ограничении цены на нефть из РФ не могло остаться без последствий. Так экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский прокомментировал Pravda.Ru решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Евросоюз и страны "Большой семёрки" намерены ввести ценовой потолок на российскую нефть, что является довольно странным решением, отметил эксперт.

"Я с неподдельным удивлением за этим процессом (голосованием в ЕС о введении лимита цен на нефть. — Прим. ред.) следил и думал про себя, что вроде взрослые люди и такие странные вещи делают, притом так увлеченно", — поделился Рожанковский.

Он уверен, что ни одного производителя в мире невозможно заставить продавать что-то, если это будет невыгодно.

Именно поэтому, считает специалист, Россия использовала хорошие отношения с саудитами и большинством участников ОПЕК+, чтобы договориться о сокращение добычи.

"То есть наказание России оборачивается для потребителей в Европе дорогой нефтью и, соответственно, ускоряющейся инфляцией", — напомнил в экономист.

Что касается РФ, уточнил эксперт, мы получаем стабильно дорогую нефть, а это дополнительные вливания в экономику, находящуюся под санкциями.

Накануне стало известно, что участники организации ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года.