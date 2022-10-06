Иран рассчитывает на сплочённость с Россией в сфере энергоресурсов. Об этом заявил заместитель министра нефти Ахмад Асадзаде.
"Тегеран работает с Москвой над реализацией меморандума по нефтегазовым проектам на 40 миллиардов долларов. Надеемся на соглашение в течение полугода", — цитирует слова замминистра РИА Новости.
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