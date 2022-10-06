Иран и Россия работают над реализацией меморандума по нефтегазовым проектам

Иран рассчитывает на сплочённость с Россией в сфере энергоресурсов. Об этом заявил заместитель министра нефти Ахмад Асадзаде.

"Тегеран работает с Москвой над реализацией меморандума по нефтегазовым проектам на 40 миллиардов долларов. Надеемся на соглашение в течение полугода", — цитирует слова замминистра РИА Новости.