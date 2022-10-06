Россия допускает, что Германия полностью откажется от импорта газа в течение двух лет. Однако это спровоцирует начало экономического кризиса в стране. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
По его словам, последствия отказа от российского топлива со стороны Берлина очевидны уже сейчас.
"Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения", — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.
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