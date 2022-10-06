Заявления Берлина о готовности отказаться от российского газа подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам, которые исходят от США. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России, передаёт РИА Новости.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.