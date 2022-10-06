Баширов: США готовятся "слить" Зеленского после выборов в конгресс

Американцы готовятся "слить" Владимира Зеленского, если президент США Джо Байден с демократической партией проиграют выборы в конгресс 8 ноября. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов после анализа публикации в The New York Times.

Издание заявило, что убийство журналистки Дарьи Дугиной в августе якобы было организовано украинскими властями. И они это сделали самостоятельно, без одобрения спецслужб США.

Эксперт считает, что, по сути, написано следующее: в Киеве во власти есть люди, которые санкционировали теракт в Москве и убили Дугину, а Байден и его команда к этому не причастна, то есть это личная инициатива украинских чиновников.

"И это ещё они про взрыв газопроводов "Северных потоков" не написали. Там-то торчащих ушей ещё больше", — заметил аналитик в своём Telegram-канале.