Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинут в качестве кандидата в президенты страны от правящей партии "Аманат".

Такое решение было принято делегатами внеочередного партийного съезда.

Ранее кандидатуру Токаева поддержали общественные организации и объединения Казахстана.

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