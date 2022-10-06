Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинут в качестве кандидата в президенты страны от правящей партии "Аманат".
Такое решение было принято делегатами внеочередного партийного съезда.
"Решено единогласно. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан", — объявил представитель партии "Аманат" Асхат Оралов.
Ранее кандидатуру Токаева поддержали общественные организации и объединения Казахстана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.