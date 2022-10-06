Глава британского правительства Лиз Трасс намерена заняться созданием единого антироссийского фронта в Европе.
"Трасс призовет к единому фронту в отношении России на первом заседании новой общеевропейской группы", — сообщает издание The Independent.
Авторы материалы уточняют, что премьер-министр Великобритании намерена воспользоваться саммитом, чтобы подчеркнуть ведущую роль Лондона в Старом Свете.
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