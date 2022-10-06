Главы немецких муниципалитетов обратились к правительству страны с просьбой выделить дополнительное финансирование на беженцев с Украины.
Мэры 23 городов Германии сообщили, что местные возможности исчерпаны и бюджеты находятся в "крайне опасном положении".
"Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — предупреждают они Берлин.
Бургомистры отмечают, что городские финансы напоминают "выжатый лимон", а потому справиться с наплывом мигрантов без федеральной помощи невозможно даже теоретически.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.