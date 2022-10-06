Suddeutsche Zeitung: число украинских беженцев в ФРГ подошло к "опасной черте"

Главы немецких муниципалитетов обратились к правительству страны с просьбой выделить дополнительное финансирование на беженцев с Украины.

Мэры 23 городов Германии сообщили, что местные возможности исчерпаны и бюджеты находятся в "крайне опасном положении".

"Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — предупреждают они Берлин.

Бургомистры отмечают, что городские финансы напоминают "выжатый лимон", а потому справиться с наплывом мигрантов без федеральной помощи невозможно даже теоретически.