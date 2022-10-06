Байден нецензурно выругался в микрофон во время пресс-конференции

Президент США Джо Байден вновь попал в неприятную ситуацию. Он нецензурно выругался во время беседы с американским чиновником, будучи уверенным, что микрофон выключен.

"С Байденом лучше не связываться", - посоветовал недругам глава Белого дома, употребив непечатное выражение.

Подобную оплошность американский президент допускал и ранее. В январе он также не заметил включённого микрофона и вполголоса обозвал журналиста Fox News, который задал ему неприятный вопрос об инфляции.