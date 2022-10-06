Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Дроны-камикадзе "Герань-2" преодолели ПВО ВСУ и ударили по объекту в Харькове
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Туроператоры России попросили власти освободить от мобилизации своих сотрудников
"Герань-2" уничтожила штаб оперативного командования ВСУ "Юг" в Одессе
Политолог Баласанян: израильские беспилотники могут шпионить у границ Армении
ВС РФ выровняли линию обороны Кременная — Сватово, но ВСУ подтянули резервы
Военкор: началось наступление русских войск на Красный Лиман
Немцы провалили план по экономии газа: "Цифры очень отрезвляют"
Мобилизованные заявили о "скотских" условиях в Таманской дивизии и Белгороде

Байден нецензурно выругался в микрофон во время пресс-конференции

Мир

Президент США Джо Байден вновь попал в неприятную ситуацию. Он нецензурно выругался во время беседы с американским чиновником, будучи уверенным, что микрофон выключен.

"С Байденом лучше не связываться", - посоветовал недругам глава Белого дома, употребив непечатное выражение.

Подобную оплошность американский президент допускал и ранее. В январе он также не заметил включённого микрофона и вполголоса обозвал журналиста Fox News, который задал ему неприятный вопрос об инфляции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Людмила Черткова Путин запретил Сатане править бал в России Людмила Черткова Сергей Лебедев Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год Сергей Лебедев Ольга Лебедева Установка "не нагнетайте" грозит аукнуться харьковским сценарием на Херсонском направлении Ольга Лебедева
Политика. Новости и аналитика
Путин не готовит новое обращение к нации, заявил Песков
Военные новости
"Чёрные запорожцы" уничтожены роем "Гераней". Таких атак будет много
FT: Украине нужно провести генеральное сражение на юге до наступления зимы
Мир. Новости мира
FT: Украине нужно провести генеральное сражение на юге до наступления зимы
Последние материалы
"Герань-2" уничтожила штаб оперативного командования ВСУ "Юг" в Одессе
Путин запретил Сатане править бал в России
Политолог Баласанян: израильские беспилотники могут шпионить у границ Армении
ВС РФ выровняли линию обороны Кременная — Сватово, но ВСУ подтянули резервы
Военкор: началось наступление русских войск на Красный Лиман
Немцы провалили план по экономии газа: "Цифры очень отрезвляют"
Мобилизованные заявили о "скотских" условиях в Таманской дивизии и Белгороде
Куда поехать зимой в России
Психолог: страдания эмигрировавших людей сопоставимы с утратой близкого человека
США считают, что убийство Дарьи Дугиной санкционировали власти Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников