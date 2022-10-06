Президент США Джо Байден вновь попал в неприятную ситуацию. Он нецензурно выругался во время беседы с американским чиновником, будучи уверенным, что микрофон выключен.
"С Байденом лучше не связываться", - посоветовал недругам глава Белого дома, употребив непечатное выражение.
Подобную оплошность американский президент допускал и ранее. В январе он также не заметил включённого микрофона и вполголоса обозвал журналиста Fox News, который задал ему неприятный вопрос об инфляции.
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