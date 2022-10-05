Политолог Григор Баласанян рассказал о роли Тегерана в процессах, происходящих вокруг Армении, сообщает EADaily.
"Революция хиджабов" в Иране провалилась. Сторонники переворота не сумели добиться общественного взрыва в Исламской Республике.
"Стабильный Иран нужен Армении как воздух и вода. Учитывая чëткую, взвешенную позицию Тегерана в отношении армяно-иранской границы и территориальных амбиций Азербайджана, нам нужен развивающийся и стабильный Иран", — объяснил Баласанян.
Эксперт рассказал, что Израиль поставляет оружие в Азербайджан.
"Новые базы израильской разведки в этой стране могут представлять серьëзную угрозу и для Армении", — отметил политолог.
Он подчеркнул, что израильские беспилотники могут выполнять разведывательные полëты у границ Армении, передавая сведения противникам страны в регионе.
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