На "ядерные угрозы Путина" украинцы ответят "оргией Судного дня"

Более 15 тысяч украинцев изъявили желание принять участие в массовой сексуальной оргии в случае, если президент России нажмёт на "красную кнопку".

Как сообщает британское издание Daily Star, многотысячная секс-вечеринка по случаю "Судного дня" пройдёт на горе Щекавица близ Киева, если Россия решит применить ядерное оружие для удара по Украине. Свои сексуальные предпочтения участники обозначат, надев на руки разные ленточки. Таким образом, "похотливые украинцы в буквальном смысле планируют уйти с треском в случае ядерного нападения на их страну", пишет издание.

Осталось неясным, как с планирующейся секс-вечеринкой связана торговля недвижимостью, однако организаторы утверждают, что "все квартиры с видом на Щекавицу исчезли с сайтов недвижимости". Не исключено, что их массово скупили потенциальные зрители.

Кроме того, в результате произошедшего раскола между организаторами в группе "уходящих с треском" появились "сепаратисты", и теперь отдельную аналогичную секс-вечеринку планируется провести также и на Дерибасовской улице в Одессе.

Отвечая на вопрос, каким образом этот план воплощает украинский дух, одна из организаторов объяснила:

"Это противоположность отчаяния. Даже в худшем случае люди будут искать что-то хорошее. Это мега-оптимизм украинцев".

А мужчина-организатор добавил:

"Это попытка показать, что чем больше они пытаются напугать нас, тем больше мы будем превращать это во что-то другое".

Участники планирующейся "оргии Судного дня", похоже, находятся в полной готовности. Так, когда на прошлой неделе в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги, один из них написал в группе: "Не пора ли?" и получил почти шестьсот ответов на своё сообщение. В это же самое время власти в Киеве запасаются таблетками от радиации, напоминает таблоид.

Появился у "похотливых украинцев" и собственный "чёрный список". Персоной нон-грата на секс-вечеринке стал гендиректор американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его не пустят принять участия в оргии, поскольку выдвинутые им ранее предложения по мирному урегулированию конфликта "расстроили украинцев и их президента Владимира Зеленского".

Таким образом, "ядерный шантаж Путина" не достиг своей цели: ему не удалось сломить украинский дух, подытоживает издание.