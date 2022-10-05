Премьер ДНР Хоценко: на месте "Азовстали" появится индустриальный парк

До 2035 года на месте комбината "Азовсталь" в Мариуполе появится индустриальный парк. Об этом рассказал премьер ДНР Виталий Хоценко в беседе с РИА Новости.

Представитель властей Республики пояснил, что территория бывшего завода по-прежнему будет промышленной зоной, в которой будут трудиться люди, имеющие профильную специальность.

Однако до воплощения планов в жизнь ещё далеко, а пока территория "Азовстали" обследуется специалистами, проводящими её разминирование.