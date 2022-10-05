До 2035 года на месте комбината "Азовсталь" в Мариуполе появится индустриальный парк. Об этом рассказал премьер ДНР Виталий Хоценко в беседе с РИА Новости.
Представитель властей Республики пояснил, что территория бывшего завода по-прежнему будет промышленной зоной, в которой будут трудиться люди, имеющие профильную специальность.
Однако до воплощения планов в жизнь ещё далеко, а пока территория "Азовстали" обследуется специалистами, проводящими её разминирование.
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